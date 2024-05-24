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Президент Чехії отримав травму під час їзди на мотоциклі

Фото: Петр Павел з мотоциклом (ČTK)
Автор: Наталія Кава

Президент Чехії Петр Павел потрапив до лікарні після травми, яку отримав під час поїздки на мотоциклі.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у канцелярії президента Чехії у Twitter.

У відомстві не уточнили, коли саме стався інцидент. Однак за попередніми даними, травми не є серйозними, хоч і потребують "нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі".

"Ми повідомимо більше інформації, коли вона стане доступною", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що чеський лідер відомий своєю пристрастю до мотоспорту. Зокрема, після обрання президентом Павел заявляв, що хотів би їздити на мотоциклі вже в новому статусі, однак розуміє, що матиме для цього мало часу.

Раніше ЗМІ з'ясували, що в гаражі Павела зберігаються чеська Jawa 350, американський Davidson XL 1200 та BMW.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Чехії Петр Павел заявив, що Російська Федерація у своїй військовій агресії проти України розв'язала війну на європейському континенті.

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Чехія