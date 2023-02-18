Президент Чехії назвав умови для звільнення Україною окупованих територій

Президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської конференції заявив, що є три умови для звільнення окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами Павела, останній рік показав, що "можна бути готовими до будь-якого результату" на полі бою. Він зауважив, що на початку російського вторгнення мало хто міг очікувати, що українські Збройні сили зможуть протистояти такій великій армії. Він підкреслив, що на той час багато хто вважав, що російська армія є одною з найбільш потужних у світі.
"Наразі ми бачимо, що Україна вже рік успішно захищає свою територію і відвойовує частини окупованих територій. Для успіху є великий потенціал. Але за умов", - сказав політик.
Павел наголосив, що:
"Якщо все це зійдеться разом, може скластися ситуація, коли Росія просто буде не в змозі підтримувати операції (на полі бою – ред.). І тоді Україна відновить контроль над своєю територією", - сказав президент.
Нагадаємо, чеський президент наголосив, що захід має дати Україні всю зброю, крім ядерної.
Більш детально про новообраного президента Чехії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.