Президент Чехии Земан пошел на уступки. Назначение правительства состоится 17 декабря

"Рад объявить результаты моей часовой встречи с президентом Земаном. Правительство Чехии будет назначено в эту пятницу в таком составе, как я предложил его, то есть включительно с кандидатом на должность министра иностранных дел Яном Липавским", - заявил будущий премьер Петр Фиала.

Он также похвалил президента за то, что ради своих принципов он не стал доводить дело до спора в Конституционном суде.

Назначение правительства ожидается в пятницу, в 11:00 в Ланском замке.