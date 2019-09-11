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Президент Чехии выступил против независимости Косово

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В МИД Чехии не видят оснований для отзыва признания Косово

Президент Чехии Милош Земан планирует обсудить с правительство возможность отзыва признания независимости Косово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешский Idnes.

Соответствующее заявление Земан сделал в среду 11 сентября после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Позвольте мне высказать личное, но еще более твердое мнение о том, что государство, возглавляемое военными преступниками, не входит в сообщество демократических государств ", - заявил Земан.

Также глава Чехии заявил, что недавно Гаагский международный трибунал опубликовал отчет, в котором изложил подозрения в военных преступлениях в отношении политических лидеров Косово.

"Я спрошу, можно ли отозвать признание, потому что я рад, что министр обороны Любомир Метнар уже сказал, что Косово было признано ошибочно", - сказал он.

При этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что для отзыва признания нет оснований.

"Не вижу причин для дискуссии об отзыве признания независимости Косово. Тем не менее, я с удовольствием поговорю с господином президентом о его взглядах", - сказал Петржичек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Косово запретило въезд сербским чиновникам. Такое решение было принято из-за "угрозы для Косово со стороны Сербии, постоянной пропаганды и фейковых новостей, а так же попыток спровоцировать гуманитарный кризис на севере страны".

Также сообщалось, что Милош Земан планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос закарпатских русинов. При этом, по словам президента Чехии, он не будет вмешивать во внутренние дела Украины.

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