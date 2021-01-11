Президент Чехии сравнил беспорядки в США с Майданом: Кулеба отреагировал

Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)

Президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки в США и штурм Капитолия с Майданом в Украине в 2013-2014 годах. На его заявление уже поступила реакция украинской стороны.

Соответствующее заявление в Twitter опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отметим, ранее Земан в интервью чешскому порталу blesk.cz заявил, что ему не нравится украинский Майдан.

"Вообще я не люблю жестокие революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан. И теперь у американцев это есть прямо у них дома", - прокомментировал он штурм Капитолия.

На это заявление и отреагировал Кулеба.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после штурма Капитолия в США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

Также стало известно, что в США взяли под стражу участников штурма Капитолия. Среди них - так называемый "викинг" Джейкоб Энтони Чансли, который прорвался в Конгресс с раскрашенным лицом, меховой шапкой и с рогами. Также среди арестованных есть законодатель-республиканец из Западной Вирджинии Деррик Эванс.