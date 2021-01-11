Президент Чехії порівняв заворушення в США з Майданом: Кулеба відреагував

Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)

Президент Чехії Мілош Земан порівняв заворушення в США і штурм Капітолію з Майданом в Україні в 2013-2014 роках. На його заяву вже надійшла реакція української сторони.

Відповідну заяву в Twitter опублікував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначимо, раніше Земан в інтерв'ю чеському порталу blesk.cz заявив, що йому не подобається український Майдан.

"Взагалі я не люблю жорстокі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан. І тепер у американців це є прямо у них вдома", - прокоментував він штурм Капітолію.

На цю заяву і відреагував Кулеба.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президента Чехії, але насправді нічого спільного", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після штурму Капітолію у США завели 25 справ про внутрішній тероризм.

Також стало відомо, що у США взяли під варту учасників штурму Капітолію. Серед них - так званий "вікінг" Джейкоб Ентоні Чанслі, який прорвався в Конгрес з розфарбованим обличчям, хутряною шапкою і з рогами. Також серед заарештованих є законодавець-республіканець із Західної Вірджинії Деррік Еванс.