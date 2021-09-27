Президент Чехии подписал закон, исключающий РФ и Китай из тендера на новый энергоблок АЭС
Президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий компании России и Китая из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Кроме того, при обслуживании станции нельзя будет использовать российские и китайские технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское информационное агентство ČTK.
По данным издания, закон предусматривает, что для строительства АЭС будут использоваться только технологии от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках от 1996 года. Россия и Китай не входят в число.
При этом, отмечает агентство, российские и китайские технологии запрещено использовать не только при строительстве, но и обслуживании нового блока АЭС.
Напомним, в апреле власти Чехии исключили российскую компанию из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". В конкурсе примут участие трое кандидатов - из США, Франции и Южной Кореи.
Отметим, в середине июня нижняя палата парламента Чехии исключила компании России и Китая из тендера на строительство нового энергоблока АЭС.