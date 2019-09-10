Президент Чехии планирует обсудить с Зеленским вопрос русинов

Президент Чехии Милош Земан пообещал обсудить вопрос русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

Сообщается, что президент Чехии во время встречи с делегацией русинов в Праге согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами. При этом отмечается, что вмешиваться во внутренние дела Украины Земан не будет.

"Президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова - лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которую они предполагают - целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс президент не будет вмешиваться", - сказал пресс-секретарь президента Чехии.

При этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис назвал действия активистов, которые выступают от имени русинов, такими, которые дестабилизируют Украину.

"Русинский вопрос - это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего на Закарпатье", - сообщил Перебийнис.

Напомним, в 2016 году тогдашний глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил о подготовке "русинской" провокации в Закарпатской области.

Также РБК-Украина сообщало, что в июле Сенат Чехии обвинил президента Земана в нарушении Конституции. Сенат проголосовал за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд.