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Президент Бразилії "злякався" посередництва між Венесуелою та Гаяною, - Bloomberg

Четвер 07 грудня 2023 20:00
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Президент Бразилії "злякався" посередництва між Венесуелою та Гаяною, - Bloomberg Фото: Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який створив собі імідж "миротворця", побоюється посередництва у конфлікті між Венесуелою та Гаяною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназвані бразильські чиновники розповіли виданню, що страх бразильського президента перед посередництвом між Венесуелою та Гаяною пояснюється тим, що він товаришує з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Лула також був традиційним союзником покійного венесуельського диктатора Уго Чавеса.

У той же час, як уточнюють джерела, Лула да Сілва вже змирився з тим, що його країні доведеться втрутитись у деескалацію конфлікту між латиноамериканськими країнами.

За інформацією видання, ситуація може ще більше ускладнитись, якщо Мадуро попросить російського диктатора Володимира Путіна також втрутитися у ситуацію на можливій зустрічі у Москві цього місяця.

Офіційні особи сказали, що зараз головне завдання президента Бразилії - показати, що його країна не є автоматичним союзником Венесуели, незважаючи на дружбу з Мадуро.

Очікується, що Лула наполягатиме на вирішенні проблеми шляхом переговорів дипломатичними каналами, намагаючись розрядити напруженість.

Бразильська влада хоче уникнути війни біля свого кордону, тому що, як сказав один з чиновників, у такій ситуації все може дуже легко вийти з-під контролю.

Варто зауважити, що до цього президент Бразилії хотів бути посередником між Україною та Росією. Він також вигадав свій "мирний план".

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес анексії Ессекібо - регіон сусідньої Гаяни, де виявили нафту та газ. Він становить дві третини території країни.

Для цього венесуельський президент вирішив провести референдум у країні.

Після цього між Венесуелою та Гаяною почали допускати війну.

Як розповів у коментарі РБК-Україна спеціальний представник Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін, можлива війна між Венесуелою та Гаяною буде відволікати увагу від російської агресії.

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Бразилия Венесуэла Лула да Силва
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