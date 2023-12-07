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Президент Бразилии "испугался" посредничества между Венесуэлой и Гайаной, - Bloomberg

Четверг 07 декабря 2023 20:00
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Президент Бразилии "испугался" посредничества между Венесуэлой и Гайаной, - Bloomberg Фото: Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который создал себе имидж "миротворца", опасается посредничества в конфликте между Венесуэлой и Гайаной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванные бразильские чиновники рассказали изданию, что страх бразильского президента перед посредничеством между Венесуэлой и Гайаной объясняется тем, что он дружит с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лула также был традиционным союзником покойного венесуэльского диктатора Уго Чавеса.

В то же время, как уточняют источники, Лула да Силва уже смирился с тем, что его стране придется вмешаться для деэскалации конфликта между латиноамериканскими странами.

По информации издания, ситуация может еще больше усложниться, если Мадуро попросит российского диктатора Владимира Путина также вмешаться в ситуацию на возможной встрече в Москве в этом месяце.

Официальные лица сказали, что сейчас главная задача президента Бразилии - показать, что его страна не является автоматическим союзником Венесуэлы, несмотря на дружбу с Мадуро.

Ожидается, что Лула будет настаивать на решении проблемы путем переговоров по дипломатическим каналам, пытаясь разрядить напряженность.

Бразильские власти хотят избежать войны у своей границы, потому что, как сказал один из чиновников, в такой ситуации все может очень легко выйти из-под контроля.

Стоит заметить, что до этого президент Бразилии хотел быть посредником между Украиной и Россией. Он также выдумал свой "мирный план".

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро начал процесс аннексии Эссекибо - регион соседней Гайаны, где обнаружили нефть и газ. Он составляет две трети территории всей страны.

Для этого венесуэльский президент решил провести референдум внутри страны.

После этого между Венесуэлой и Гайаной начали допускать войну.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина специальный представитель Министерства иностранных дел Украины в Латинской Америке Руслан Спирин, возможная война между Венесуэлой и Гайаной будет отвлекать внимание от российской агрессии.

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Бразилия Венесуэла Лула да Силва
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