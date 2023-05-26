Президент Бразилії відмовив Путіну у запрошенні відвідати Росію

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Я подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі", - йдеться у повідомленні.

Президент Бразилії відповів, що не може поїхати до Росії. Також він додав, що готовий разом з Індією, Індонезією та Китаєм намагатись знайти мирні "шляхи" врегулювання війни в Україні.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що так й не зміг зустрітись з бразильським колегою Лула да Сільвою під час саміту G7.

"Мирна ініціатива" Бразилії

У лютому цього року президент Бразилії Лула да Сілва заявив про необхідність миру в Україні. При цьому обговорити перемир'я він хотів із лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США, але не України. У Сполучених Штатах йому відмовили, заявивши, що нічого не будуть вирішувати або обговорювати без України.

У березні бразильський лідер на зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпінем запропонував створити так званий мирний клуб щодо України. А вже у квітні натякнув на те, що Україні нібито потрібно відмовитися від Криму.

Зі свого боку українська сторона заявила, що не торгує своїми територіями, а Вашингтон звинуватив Лулу в повторенні російської пропаганди. Також бразильського лідера запросили до Києва, щоб зрозуміти справжню суть агресії РФ. Однак він відмовився особисто відвідати Україну і пообіцяв надіслати свого радника.