Президент Бразилии предупредил граждан об угрозе продовольственного кризиса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рост стоимости удобрений и их нехватка на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в 2022 году. Китай сократил производство удобрений из-за энергического кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Болсонару указал, что во всем мире наблюдается рост стоимости продовольствия. По его мнению, не только Бразилия столкнется с дефицитом еды.

"Цена выросла и будет расти дальше, и будет дефицит. У нас будут проблемы с нехваткой продовольствия в следующем году", - заявил президент в своем выступлении.

По статистике Национальной ассоциации дистрибьюторов удобрений, латиноамериканская страна импортирует около 85% необходимых для сельхознужд удобрений. Также Бразилия производит порядка 20% объема мирового продовольствия.