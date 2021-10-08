Президент Бразилії попередив громадян про загрозу продовольчої кризи

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що зростання вартості добрив і їхня нестача на світових ринках можуть привести до продовольчої кризи та нестачі харчових продуктів у 2022 році. Китай скоротив виробництво добрив через енергійну кризу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Болсонару вказав, що в усьому світі спостерігається зростання вартості продовольства. На його думку, не тільки Бразилія зіткнеться з дефіцитом їжі.

"Ціна зросла і буде рости далі, і буде дефіцит. У нас будуть проблеми з нестачею продовольства в наступному році", - заявив президент у своєму виступі.

За статистикою Національної асоціації дистриб'юторів добрив, латиноамериканська країна імпортує близько 85% необхідних для сільгосппотреб добрив. Також Бразилія виробляє близько 20% обсягу світового продовольства.