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Президент Бразилії попередив громадян про загрозу продовольчої кризи

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Бразилія, П'ятниця 08 жовтня 2021 04:58
Президент Бразилії попередив громадян про загрозу продовольчої кризи Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com/palaciodoplanalto)
Автор: Артур Родивилов

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що зростання вартості добрив і їхня нестача на світових ринках можуть привести до продовольчої кризи та нестачі харчових продуктів у 2022 році. Китай скоротив виробництво добрив через енергійну кризу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болсонару вказав, що в усьому світі спостерігається зростання вартості продовольства. На його думку, не тільки Бразилія зіткнеться з дефіцитом їжі.

"Ціна зросла і буде рости далі, і буде дефіцит. У нас будуть проблеми з нестачею продовольства в наступному році", - заявив президент у своєму виступі.

За статистикою Національної асоціації дистриб'юторів добрив, латиноамериканська країна імпортує близько 85% необхідних для сільгосппотреб добрив. Також Бразилія виробляє близько 20% обсягу світового продовольства.

3 жовтня у Бразилії люди вийшли на протести по всій країні. Протестувальники вимагали відставки президента Жаіра Болсонару через підвищення вартості життя.

Найбільш важливі мітинги пройшли в Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу і Бразиліа. Їх підтримали десятки лівих партій і профспілки. Також деякі праві та правоцентристські лідери засудили наслідки економічної кризи в країні. Мітинги проводилися у 20 з 27 Штатів Бразилії й в 60 містах, включаючи 14 регіональних столиць.

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