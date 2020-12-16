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Президент Бразилии отказался делать прививку от коронавируса

Бразилиа, Среда 16 декабря 2020 11:32
Президент Бразилии отказался делать прививку от коронавируса
Фото: Жаир Болсонару (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сомнение в эффективности ношения защитной маски. Он также заявил, что прививаться от COVID-19 не будет.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Band.

По его словам, прививки должны делать только те, кто хочет.

"Я не буду прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема", - отметил он.

В Бразилии 6,97 млн случаев заражения коронавирусом. За вчера заразились еще 42 тысячи человек.

Напомним, ЕС одобрит вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech до 25 декабря. Издание писало, что, скорее всего, об одобрении этой вакцины от коронавируса объявят уже 23 декабря.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки одобрили вакцину Pfizer и BioNTech еще на прошлой неделе. В стране уже начали массовую вакцинацию от коронавируса.

Добавим, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

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