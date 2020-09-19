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Президент Бразилии назвал самоизоляцию во время пандемии "проявлением слабости"

Автор: Максим Зайченко

Президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая в бразильском штате Монтана в эту пятницу, заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса - "для слабых". Он в очередной раз раскритиковал самоизоляцию.

Об этом сообщает издание Globo.

"Вы не остановились во время пандемии. Вы не втянулись в этот мягкий разговор "оставайтесь дома, а экономикой займемся позже". Это для слабых. Нечего бояться того, чего мы не можем избежать", - сказал Болсонару, поблагодарив представителей штата за обеспечение "продовольственной стабильности".

Кроме того, он снова подверг критике социальную изоляцию, которая считается одной из наиболее эффективных способов сдержать распространение коронавируса.

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Отметим, в Бразилии коронавирусом с начала пандемии заболели почти 4,5 млн человек. Страна на третьем месте в мире по заболеваемости. Умерли от COVID-19 более 135 тысяч бразильцев.

Напомним, в марте появлялась информация о том, что у Болсонару обнаружили COVID-19, однако тогда информация не подтвердилась.

Также на днях президент Бразилии заявил, что его страна практически победила эпидемию коронавируса. Также он обвинил журналистов в том, что они скрывают "успехи власти".

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