ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президент Бразилии назвал самоизоляцию во время пандемии "проявлением слабости"

Бразилия , Суббота 19 сентября 2020 09:58
Президент Бразилии назвал самоизоляцию во время пандемии "проявлением слабости"
Фото: Жаир Болсонару (brasil.elpais)
Автор: Максим Зайченко

Президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая в бразильском штате Монтана в эту пятницу, заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса - "для слабых". Он в очередной раз раскритиковал самоизоляцию.

Об этом сообщает издание Globo.

"Вы не остановились во время пандемии. Вы не втянулись в этот мягкий разговор "оставайтесь дома, а экономикой займемся позже". Это для слабых. Нечего бояться того, чего мы не можем избежать", - сказал Болсонару, поблагодарив представителей штата за обеспечение "продовольственной стабильности".

Кроме того, он снова подверг критике социальную изоляцию, которая считается одной из наиболее эффективных способов сдержать распространение коронавируса.

Отметим, в Бразилии коронавирусом с начала пандемии заболели почти 4,5 млн человек. Страна на третьем месте в мире по заболеваемости. Умерли от COVID-19 более 135 тысяч бразильцев.

Напомним, в марте появлялась информация о том, что у Болсонару обнаружили COVID-19, однако тогда информация не подтвердилась.

Также на днях президент Бразилии заявил, что его страна практически победила эпидемию коронавируса. Также он обвинил журналистов в том, что они скрывают "успехи власти".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире БразилияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь