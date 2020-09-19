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Президент Бразилії назвав самоізоляцію під час пандемії "проявом слабості"

Бразилія , Субота 19 вересня 2020 09:58
Президент Бразилії назвав самоізоляцію під час пандемії "проявом слабості"
Фото: Жаир Болсонару (brasil.elpais)
Автор: Максим Зайченко

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, виступаючи в бразильському штаті Монтана в п'ятницю, заявив, що залишатися вдома під час пандемії коронавірусу - "для слабких". Він вчергове розкритикував самоізоляцію.

Про це повідомляє видання Globo.

"Ви не зупинилися під час пандемії. Ви не втягнулися в цю м'яку розмову "залишайтеся вдома, а економікою займемося пізніше". Це для слабких. Нема чого боятися того, чого ми не можемо уникнути", - сказав Болсонару, подякувавши представникам штату за забезпечення "продовольчої стабільності".

Крім того, він знову піддав критиці соціальну ізоляцію, яка вважається однією з найбільш ефективних способів стримати поширення коронавірусу.

Відзначимо, в Бразилії коронавірусом з початку пандемії захворіли майже 4,5 млн осіб. Країна на третьому місці у світі по захворюваності. Померли від COVID-19 понад 135 тисяч бразильців.

Нагадаємо, в березні з'являлася інформація про те, що у Болсонару виявили COVID-19, однак тоді інформація не підтвердилася.

Також днями президент Бразилії заявив, що його країна практично перемогла епідемію коронавірусу. Також він звинуватив журналістів у тому, що вони приховують "успіхи влади".

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