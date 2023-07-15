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Президент Болгарії звинуватив Україну у бажанні війни. Посольство йому відповіло

Фото: президент Болгарії Румен Радєв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення миру, однак агресор наполягає на веденні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Болгарії.

"Посольство України в Республіці Болгарія категорично заявляє, що Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення миру. Український народ, починаючи з 2014 року, героїчно захищав та підтримував свою територіальну цілісність та державний суверенітет", - йдеться в заяві.

За словами посольства, перекладання провини за розв'язання війни на Україну, яка зазнала віроломного нападу з боку північного сусіда, є однією з найпоширеніших підвалин російської пропаганди та гібридної війни в Європі.

В той час, як Росія, як терористична держава, продовжує збройну агресію проти України, посилюючи свої погрози та ядерний шантаж проти демократичної міжнародної спільноти.

"Лише кремлівський режим та його поплічники уникають називати війну Росії проти України словом "війна", маскуючи російську агресію та геноцид проти українського народу під формулюваннями "конфлікт" та "спецоперація", - додали в посольстві.

Заява болгарського президента

"Мирні ініціативи" для України

Варто зазначити, що низка країн вже оголосили, що хочуть виступити посередниками між Україною та Росії та представили свої так звані "мирні плани".

Так, одним з перших "план" розробив Китай, хоча Україна та партнери розкритикували його.

Крім того, "мирні ініціативи" представили Бразилія, Індонезія та країни Африки. Проте більшість з цих планів передбачаються територіальні поступки України, а також замороження конфлікту. Керівництво України неодноразово наголошувало, що на поступки наша країна не піде, а для завершення війни Росія повинна вивести свої війська.

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БолгарияВійна Росії проти України