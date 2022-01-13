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Президент Азербайджана завтра посетит Украину. Запланирована встреча с Зеленским

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Киев, Четверг 13 января 2022 15:24
Президент Азербайджана завтра посетит Украину. Запланирована встреча с Зеленским Фото: Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (president.az)
Автор: Сергей Новиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев завтра, 14 января, посетит Украину. У него запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что Алиев посетит Украину с рабочим визитом. Брифинг с Зеленским по итогам встречи запланирован на 13:15 по киевскому времени.

Напомним, в декабре Зеленский встречался с президентом Азербайджана в Брюсселе и попросил его присоединиться к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц в России и на оккупированных территориях.

Отметим, ранее сообщалось, что в Киеве из-за визита Алиева в некоторых районах будет временно ограничено движение всего транспорта.

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Ильхам Алиев Азербайджан
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