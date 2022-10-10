ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Австрії зберіг посаду за підсумками виборів

Новость на русском →
Відень, Понеділок 10 жовтня 2022 04:45
Президент Австрії зберіг посаду за підсумками виборів Фото: президент Австрії Олександр Ван дер Беллен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На президентських виборах в Австрії в неділю перемогу здобуває чинний глава держави Александер ван дер Беллен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Згідно з попередніми підсумками голосування, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ, чинний президент набрав понад 54% голосів.

Тим самим ван дер Беллен переміг у першому турі голосування, заручившись підтримкою понад половини виборців. Його обрано на другий шестирічний термін.

Основний суперник чинного президента Франц Розенкранц із правої Партії Свободи набрав близько 19% голосів та визнав свою поразку.

Ван дер Беллен – колишній голова австрійської партії Зелених. Шість років тому його було обрано президентом у драматичній боротьбі з кандидатом від Партії Свободи – тоді за рішенням суду було проведено повторне голосування, розрив між кандидатами був дуже невеликим.

Цього разу його кандидатуру підтримали майже всі провідні партії – як керівна Народна партія, так і опозиційні соціал-демократи. Вони не висували своїх кандидатів.

Наразі 78-річний президент набув великої популярності у суспільстві завдяки своїй виваженій позиції під час політичних криз у країні, зокрема гучного скандалу за участю колишнього канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен виступав із критикою російського президента Володимира Путіна та вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Австрії заявив, що Австрія готова підтримати мирні переговори для припинення війни в Україні. Однак поки що не спостерігається, щоб президент РФ Володимир Путін відмовився від своїх загарбницьких намірів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія
NEWS
Путін вперше зробив заяву про вибух на Кримському мосту
Путін вперше зробив заяву про вибух на Кримському мосту
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману