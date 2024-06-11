Президент Аргентини передумав щодо своєї участі у саміті миру, - ЗМІ

За інформацією видання, Мілей прийняв рішення про свою участь у саміті миру "в останні хвилини". Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський направив йому спеціальне послання із закликом брати участь хоча б у церемонії відкриття саміту 15 червня.

Також, як пише Clarin, близько 20 аргентинських організацій, які представляють українську діаспору, надіслали аргентинському президентові листа з аналогічним закликом.

Журналісти уточнюють, що Мілей міг отримувати повідомлення про необхідність участі у саміті миру не лише з Києва, а й із Вашингтона.

Очікується, що разом із президентом Аргентини захід у Швейцарії відвідає його сестра та міністр оборони Аргентини Луїс Петрі.