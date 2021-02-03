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Президент анонсировал презентацию судебной реформы в Украине

Киев, Среда 03 февраля 2021 21:47
Президент анонсировал презентацию судебной реформы в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рабочую презентацию всей судебной реформы. Она состоится в четверг, 4 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее послы стран Большой семерки презентовали дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине.

Кроме того, ранее Венецианская комиссия опубликовала вывод о последствиях решения Конституционного суда, которым отменили ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, она подчеркнула, что любое решение КСУ должно выполняться, хотя он и не должен брать на себя функции парламента.

Также комиссия обнародовала решение по вопросу реформирования КСУ, в котором рекомендует четко сформулировать ограничение сфер Конституционного суда по конкретным вопросам. Также предполагается, что суд обяжут указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона.

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