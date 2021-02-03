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Президент анонсував презентацію судової реформи в Україні

Київ, Середа 03 лютого 2021 21:47
Президент анонсував презентацію судової реформи в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський анонсував робочу презентацію всієї судової реформи. Вона відбудеться в четвер, 4 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Це велика кількість законопроектів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з питань правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше посли країн Великої сімки презентували дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні.

Крім того, раніше Венеціанська комісія оприлюднила висновок про наслідки рішення Конституційного суду, яким скасували низку положень антикорупційного законодавства. Зокрема, вона підкреслила, що будь-яке рішення КСУ має виконуватися, хоча він і не повинен брати на себе функції парламенту.

Також комісія оприлюднила рішення з питання реформування КСУ, в якому рекомендує чітко сформулювати обмеження сфер Конституційного суду з конкретних питань. Також передбачається, що суд зобов'яжуть вказувати конкретні причини визнання неконституційним кожного положення закону.

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