ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Прежнее руководство "Нафтогаза" не обеспечило надлежащий контроль за финансами, - Госаудитслужба

Новина українською →
Киев, Суббота 10 июля 2021 14:01
Прежнее руководство "Нафтогаза" не обеспечило надлежащий контроль за финансами, - Госаудитслужба Фото: НАК "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Прежнее руководство НАК "Нафтогаз Украины" не смогло обеспечить надлежащий и эффективный контроль за финансовой дисциплиной. При этом на предприятия группы "Нафтогаз" ревизоры пока попасть не могут, и выглядит позиция набсовета компании как рейдерский захват госсобственности.

Об этом заявил глава Госаудитслужбы Геннадий Плис.

"Внутри компании ("Нафтогаз", - ред.) две подструктуры: одна - суперприбыльная, а вторая - убыточная. Госпредприятие должно направить 90% прибыли в госказну. Следовательно, убыточное предприятие ничего не платит в бюджет, а прибыльное - перечисляет деньги. И какое принял решение менеджмент? Все гениальное просто: сложить прибыль и убытки, консолидировать отчетность и ничего не платить. Прибыль прибыльной компании перекрывается убытками убыточного предприятия, в целом получается ноль - платить в бюджет нечего. Вопрос: почему государство должно отвечать за деятельность убыточного предприятия?" - отметил глава Госаудитслужбы.

По его словам, решение менеджмента "Нафтогаза" позволяло оставлять деньги в группе и не платить в бюджет.

"Госказна теряла средства. Наблюдательный совет "Нафтогаза" мог принять такое решение, но я подчеркну: речь не о коммерческой компании, а о госпредприятии", - говорит Геннадий Плис.

Руководитель Госаудитслужбы подчеркнул, что сегодня у его службы все еще нет согласования о проверке "Нафтогаза".

"Я вижу готовность Юрия Витренко, но не понимаю позицию набсовета. Ранее еще была отдельная точка зрения Минэкономики, но после замены министра надеемся на другую позицию ведомства. Пока это не помогает нам продвинуться и понять, что же происходит на предприятии и насколько эффективно используются госресурсы", - рассказал Плис.

"Почему государство не может проверить, как распоряжаются его собственностью, мне абсолютно не понятно. Пока это выглядит как рейдерский захват госсобственности", - считает Геннадий Плис.

Напомним, ранее эксперт энергетической программы Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что миллионные выплаты прежнему правлению "Нафтогаза" неадекватны результатам его работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
финансы Нафтогаз Украины
NEWS
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире