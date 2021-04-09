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Превысила число гостей на юбилее. Премьера Норвегии оштрафовали за нарушение карантина

Автор: Юлия Струк

Полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг. Она нарушила карантинные правила при праздновании 60-летия.

Об этом сообщает телеканал NRK.

Премьера оштрафовали на 20 тысяч крон (около 65 тысяч грн). Глава правительства отмечала юбилей 24 февраля. Ее семья собиралась два дня подряд в курортном городе Гейло: сначала в ресторане, а затем в квартире.

Выяснилось, что на вечеринках было на три человека больше разрешенного максимума в десять человек.

В полиции заявили, что обычно штрафы за такое не выписывают. Однако, поскольку речь идет о премьер-министре, "посчитали целесообразным отреагировать наказанием, чтобы поддержать доверие общества к правилам инфекционного контроля".

Сульберг извинилась за произошедшее и пообещала оплатить штраф, потому что это важно делать "наравне с другими людьми".

Мужа премьера, который организовывал вечеринку, полиция решила не штрафовать, как и ресторан, в котором отмечали юбилей.

Как писало РБК-Украина, в конце марта стало известно, что Сольберг могут оштрафовать за проведение вечеринки.

Напомним, в конце марта Норвежский институт здравоохранения принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение об использовании вакцины рассмотрят до 15 апреля.

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Новости Украины НорвегияштрафКарантин
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