Прецедент світового масштабу. Марченко про конфіскацію російських грошей на користь України
Конфіскація активів РФ на користь України - це прецедент світового масштабу. І тому країни, які мають зробити такі рішення, поки не готові на цей крок.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
"Якщо говорити про золотовалютні резерви, то це досить довгий шлях. Я не впевнений, що незважаючи на потенційні можливі рішення, цей шлях вже чітко викристалізуваний і зрозумілий для всіх суб'єктів", - сказав міністр.
За його словами, у будь-якому випадку, йде мова про замороження активів, як і про те, що це справедливо, що Україна може і має претендувати на ці активи.
"Але поки що немає юридичного чітко сформованого механізму, яким чином ці кошти мають вилучити на користь України без згоди їх власника", - пояснив Марченко.
Втім, на думку міністра, нещодавнє рішення Генеральної асамблеї ООН щодо компенсації Україні збитків з боку РФ та інші рішення показують, що шлях є правильним і в кінцевому випадку буде знайдено рішення.
"Ми будемо мати можливість скористатися цими коштами в будь-якому форматі на користь держави Україна. Це можуть бути різні формати, це варто підкреслити", - сказав Марченко.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, до країни Євросоюзу поки що не можуть конфіскувати активи росіян та направити їх на відновлення України через відсутність відповідних юридичних норм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.