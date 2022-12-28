ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прецедент світового масштабу. Марченко про конфіскацію російських грошей на користь України

Новость на русском →
Україна, Середа 28 грудня 2022 11:20
Прецедент світового масштабу. Марченко про конфіскацію російських грошей на користь України Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Конфіскація активів РФ на користь України - це прецедент світового масштабу. І тому країни, які мають зробити такі рішення, поки не готові на цей крок.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Якщо говорити про золотовалютні резерви, то це досить довгий шлях. Я не впевнений, що незважаючи на потенційні можливі рішення, цей шлях вже чітко викристалізуваний і зрозумілий для всіх суб'єктів", - сказав міністр.

За його словами, у будь-якому випадку, йде мова про замороження активів, як і про те, що це справедливо, що Україна може і має претендувати на ці активи.

"Але поки що немає юридичного чітко сформованого механізму, яким чином ці кошти мають вилучити на користь України без згоди їх власника", - пояснив Марченко.

Втім, на думку міністра, нещодавнє рішення Генеральної асамблеї ООН щодо компенсації Україні збитків з боку РФ та інші рішення показують, що шлях є правильним і в кінцевому випадку буде знайдено рішення.

"Ми будемо мати можливість скористатися цими коштами в будь-якому форматі на користь держави Україна. Це можуть бути різні формати, це варто підкреслити", - сказав Марченко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, до країни Євросоюзу поки що не можуть конфіскувати активи росіян та направити їх на відновлення України через відсутність відповідних юридичних норм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Конфіскація майна
NEWS
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну