У пресс-секретаря Путина диагностировали двустороннюю пневмонию

У госпитализированного с коронавирусом COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, он проходил тестирование на COVID-19 "практически в ежедневном режиме".

"Затем заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Я перешел на домашний режим работы. И при этом я продолжал тестироваться. И вот тест показал положительный результат", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, сначала не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37 и "ломка", и после нескольких дней пребывания дома он поехал в больницу.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие", - сказал Песков.

Он также признался, что заразил коронавирусом свою жену.

Напомним, 12 мая Песков заявил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником Российской Федерации, у кого выявили инфекцию.

Также COVID-19 подтвердили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.