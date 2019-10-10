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Пресс-марафон Зеленского длится уже почти 7 часов

Новости » Политика    10.10.2019 - 16:53
Пресс-марафон Зеленского длится уже почти 7 часов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Задать свои вопросы ожидают еще 150 журналистов

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского длится уже почти 7 часов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что встреча Зеленского с журналистами началась с 10 утра. По словам пресс-секретаря президента, задать свои вопросы ожидают еще 150 журналистов.

За это время большинство вопросов журналистов были о давлении президента США Дональда Трампа, подписании "формулы Штайнмайера", прекращении войны на Донбассе, кадровых назначениях президента.

Кроме того, свой вопрос уже задал главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

"Готовы ли вы сейчас сказать украинскому обществу, что те обещания, которые вы давали перед выборами, вы не хотите и не можете выполнить? (не предоставлять особый статус Донбассу, не предоставлять амнистию боевикам, провести приватизацию, - ред.)", - спросил он.

"Что касается имущества (приватизации, - ред.), это сложная вещь. Но я вас приглашаю в любой день увидеть презентацию имущества, которое готовится к приватизации. Подготовлен список, реестр всех объектов, в каком они состоянии. Мне неизвестно, что увеличен размер финансирования Офиса президента ", - ответил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский пообещал, что финансирование Офиса президента не будет увеличено в бюджете Украины на 2020 год.

Отметим, что пресс-секретарь Юлия Мендель сообщила о 300 журналистах, которые аккредитовались для встречи с президентом.

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