Пресинг росіян та оборона ЗСУ: оновлені карти бойових дій від ISW

Східна вісь

Курський напрямок. Російські війська продовжували наступ. Повідомляється, що українські війська завдали удару по оборонно-промисловому підприємству в Липецькій області.

Сумська область. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися в північній Кіндратівці

Харківська область. 15 липня російські війська провели наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

Куп'янський напрямок. За геолокаційними кадрами, російські окупанти нещодавно просунулися на північ від Красного Першого.

Лиманський напрямок. Російські війська наступали на кількох напрямках від Лиману, зокрема біля Шандриголового, Середнього та Торського.

Донецька область

Сіверський напрямок. Російські війська продовжили наступальні операції, але не просунулися.

Часів Яр та Торецьк. Загарбники атакували в самому Часовому Яру та поблизу Предтечиного, Ступочок, Білої Гори. За даними аналітиків, ворожі війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.

Покровськ. Російські війська вели наступальні дії до самого Покровська та інших напрямках. За словами українських військових, росіяни зосереджуються на східному фланзі Покровського напрямку.

Новопавлівський напрямок. У звіті зазначається, що окупанти не досягли прогресу. 15 липня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися вперед.

Південна вісь

Як вказують аналітики ISW, війська РФ продовжили наступ у напрямку Гуляйполя та на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

Також окупанти продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, проте безрезультатно.