Прерванный из-за главы ПАОКа чемпионат Греции возобновится 31 марта

Бизнесмен с пистолетом выбежал на поле в матче против АЕКа

Чемпионат Греции по футболу, прерванный из-за инцидента во время матча 25 тура между клубами ПАОК и АЕК, возобновится 31 марта. Об этом сообщает AFP.

Во время встречи владелец ПАОКа Иван Саввиди был недоволен судейскими решениями и вместе со своей охраной выбежал на поле, начав угрожать арбитру. Сообщалось, что у него при себе был пистолет.

Футболисты АЕКа покинули поле, отказавшись доигрывать матч по соображениям безопасности. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал. В отношении бизнесмена было возбуждено дело.

Чемпионат страны был прерван 12 марта до достижения соглашения между всеми заинтересованными сторонами.

До 25 тура чемпионата Греции идущий вторым ПАОК имел в своем активе 52 очка, на счету АЕКа - 54. В случае победы ПАОК сместил бы АЕК с первой строчки.

Напомним, ранее ПАОК уже был лишен трех очков из-за беспорядков перед матчем с "Олимпиакосом".