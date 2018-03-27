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Прерванный из-за главы ПАОКа чемпионат Греции возобновится 31 марта

НовостиСпорт    27.03.2018 - 11:35
Фото: президент ПАОКа Иван Саввиди (twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL)
Фото: президент ПАОКа Иван Саввиди (twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL)

Бизнесмен с пистолетом выбежал на поле в матче против АЕКа

Чемпионат Греции по футболу, прерванный из-за инцидента во время матча 25 тура между клубами ПАОК и АЕК, возобновится 31 марта. Об этом сообщает AFP.

Во время встречи владелец ПАОКа Иван Саввиди был недоволен судейскими решениями и вместе со своей охраной выбежал на поле, начав угрожать арбитру. Сообщалось, что у него при себе был пистолет.

Футболисты АЕКа покинули поле, отказавшись доигрывать матч по соображениям безопасности. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал. В отношении бизнесмена было возбуждено дело.

Чемпионат страны был прерван 12 марта до достижения соглашения между всеми заинтересованными сторонами.

До 25 тура чемпионата Греции идущий вторым ПАОК имел в своем активе 52 очка, на счету АЕКа - 54. В случае победы ПАОК сместил бы АЕК с первой строчки.

Напомним, ранее ПАОК уже был лишен трех очков из-за беспорядков перед матчем с "Олимпиакосом".

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Теги публикации: Чемпионат Украины, Греция, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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