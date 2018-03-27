Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Перерваний через голову ПАОКа чемпіонат Греції відновиться 31 березня

НовиниСпорт    27.03.2018 - 11:35
Фото: президент ПАОКа Іван Саввіді (twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL)
Фото: президент ПАОКа Іван Саввіді (twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL)

Бізнесмен з пістолетом вибіг на поле в матчі проти АЕКа

Чемпіонат Греції з футболу, перерваний через інцидент під час матчу 25-го туру між клубами ПАОК і АЕК, відновиться 31 марта. Про це повідомляє AFP.

Під час зустрічі власник ПАОКа Іван Саввіді був незадоволений суддівськими рішеннями і разом зі своєю охороною вибіг на поле, почавши погрожувати арбітру. Повідомлялося, що у нього при собі був пістолет.

Футболісти АЕКа покинули поле, відмовившись догравати матч з міркувань безпеки. Сам Саввіді вибачився перед уболівальниками за вихід на поле і заявив, що нікому не погрожував. Щодо бізнесмена було порушено справу.

Чемпіонат країни був перерваний 12 березня до досягнення угоди між всіма зацікавленими сторонами.

До 25 туру чемпіонату Греції ПАОК, який йшов другим, мав у своєму активі 52 очки, на рахунку АЕКа - 54. У разі перемоги ПАОК змістив би АЕК з першого рядка.

Нагадаємо, раніше ПАОК уже був позбавлений трьох очок через заворушення перед матчем з "Олімпіакосом".

"Реал Сосьєдад" звільнив головного тренера і спортивного директора Чемпіонат Греції призупинено через інцидент з президентом ПАОКа
Теги публікації: Чемпионат Украины, Греція, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top