Перерваний через голову ПАОКа чемпіонат Греції відновиться 31 березня

Бізнесмен з пістолетом вибіг на поле в матчі проти АЕКа

Чемпіонат Греції з футболу, перерваний через інцидент під час матчу 25-го туру між клубами ПАОК і АЕК, відновиться 31 марта. Про це повідомляє AFP.

Під час зустрічі власник ПАОКа Іван Саввіді був незадоволений суддівськими рішеннями і разом зі своєю охороною вибіг на поле, почавши погрожувати арбітру. Повідомлялося, що у нього при собі був пістолет.

Футболісти АЕКа покинули поле, відмовившись догравати матч з міркувань безпеки. Сам Саввіді вибачився перед уболівальниками за вихід на поле і заявив, що нікому не погрожував. Щодо бізнесмена було порушено справу.

Чемпіонат країни був перерваний 12 березня до досягнення угоди між всіма зацікавленими сторонами.

До 25 туру чемпіонату Греції ПАОК, який йшов другим, мав у своєму активі 52 очки, на рахунку АЕКа - 54. У разі перемоги ПАОК змістив би АЕК з першого рядка.

Нагадаємо, раніше ПАОК уже був позбавлений трьох очок через заворушення перед матчем з "Олімпіакосом".