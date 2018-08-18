Что нельзя делать на Преображение Господне: запреты и традиции

Фото: Преображение Господне (pixabay.com/krystianwin)

В день Преображения Господнего запрещено заниматься тяжелой физической работой, а также нужно придерживаться поста

Что нельзя делать на Преображение, каких правил стоит придерживаться в этот день, и самые известные традиции православного праздника - в материале Styler.

Преображение Господне: что нельзя, а что разрешено в праздник

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне. Дата праздника является постоянной и совпадает с Яблочным Спасом. В церковном календаре этот день установлен в честь библейского события, когда Иисус Христос с учениками Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор в Иерусалиме, и случилось чудо преображения. Одежды Сына Божьего стали белого цвета и сам он излучал сияние.

За всю историю существования праздника народные и религиозные традиции переплелись. Также появилось множество примет, суеверий, запретов, которые дошли и до наших дней.

На Преображение Господне нельзя выполнять тяжелую физическую и умственную работу. Допускаются только хлопоты на кухне и работа в саду.

Фото: Праздник Преображения совпадает с Яблочным Спасом (pixabay.com/strecosa)

Ссориться и обижаться на Преображение нельзя. По примете, исходящий в этот день негатив от человека вернется к нему сторицей.

Преображение Господне приходится на период Успенского поста. В связи с этим, в рационе 19 августа есть некоторые ограничения. Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Праздничные блюда можно готовить из рыбы, добавлять растительное масло, есть каши, фрукты, овощи, орехи, грибы, постную выпечку. В Преображение допускается выпить бокал красного вина.

Суеверия и приметы Преображения

Один из запретов Преображения совпадает с запретом Яблочного Спаса. Суеверие гласит, что до 19 августа нельзя есть яблоки, груши, виноград нового урожая. Если человек нарушит это правило, его умершие родственники на небесах не получат праздничного угощения. Если женщина съест яблоко нового урожая до праздника Спаса-Преображения, считалось что она принимает на себя первородный грех Евы.

В праздник Преображения проводятся торжественные службы, где освящают корзины с фруктами. После этого освященным яблоком нужно угостить нищего, поделиться плодами со своими родственниками. Есть яблоки 19 августа в одиночестве - плохая примета.

Фото: На Преображение едят яблоки с медом (pixabay.com/cstpdx)

По народной примете, яблоки в Преображение приобретают волшебные свойства. Первый съеденный кусочек яблока в этот день способен исполнить желание. А если кушать яблоки с медом - весь год будет отменное здоровье.

На Преображение - Яблочный Спас начинает меняться погода, ночи становятся холоднее. Этот день называют зеркальным отражением погоды в январе. Так, если 19 августа - сухо и тепло, в январе не будет сильных морозов. Если на Преображение идет дождь - в январе стоит ожидать снегопадов.

Чтобы волосы были пышными и густыми, в праздничный день их нужно расчесывать гребнем из древесины яблони.

Видео: РБК-Украина