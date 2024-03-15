Премія Global Teacher Prize Ukraine 2024 почала приймати анкети

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україні відзначать найкращого вчителя - щорічна національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила про початок збору анкет.

Global Teacher Prize Ukraine відзначає вчителів-змінотворців з 2017 року. Два останні роки від початку повномасштабного вторгнення росії Премія не обирала найкращого вчителя країни, зосередившись на документуванні історій вчительства воєнного часу. Цьогоріч Global Teacher Prize Ukraine повертається до формату професійної відзнаки найкращого серед кращих.

Організатор премії, громадська спілка "Освіторія", шукає педагогів, які зробили видатний внесок у професію, учнів і суспільство, чия професійна майстерність потребує гідного визнання.

"Робота вчителя зараз вимагає не лише професійності, а й глибокої емпатії, сили духу та відданості. Українські вчителі не раз показали, що якими б страшними й складними не були реалії, вони не злякаються і не покинуть своєї роботи. І як справжні професіонали, вони не просто "справляються", вони творять дива, щодня стаючи опорою для наших дітей. Global Teacher Prize Ukraine — це визнання їх невтомної праці, витримки та майстерності. Ми вшановуємо тих, хто виховує наступне покоління українців та українок, бо від того, який фундамент із цінностей та сенсів буде закладено у школах, залежатиме майбутнє нашої країни", – говорить Зоя Литвин, голова спілки "Освіторія" й засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine.

Збір анкет триває до 8 липня на сайті Global Teacher Prize Ukraine. Заповнити заявку може сам учитель або його можуть номінувати друзі, колеги, учні чи їхні батьки – обмежень немає. Головного переможця визначатимуть кілька експертних груп у чотири етапи, а його ім'я стане відомим під час церемонії нагородження 5 жовтня.

Головний переможець отримає 1 000 000 гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Також відзначать педагогів у кількох окремих номінаціях, як от молодий учитель, учитель-новатор, вибір українців та інших.

Генеральним медіапартнером Global Teacher Prize Ukraine традиційно стала група 1+1 media. Інформаційний партнер премії — платформа кіно та талебачення Київстар ТБ.