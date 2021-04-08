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"Премиум компани" подозревают в фальсификации документов для участия в тендере Минобороны

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 10:39
"Премиум компани" подозревают в фальсификации документов для участия в тендере Минобороны Фото: компанвя сфальсифицировала документы для участия в тендере (prozorro.sale)
Автор: РБК-Украина

ООО "Премиум компани", выигравшая в прошлом году тендер Министерства обороны на поставку продукции питания для ВСУ, предоставила недостоверные данные и сфальсифицировала документы для участия в тендере с целью сорвать поставки питания для ВСУ.

Об этом говорится в письме прокурора Киевской прокуратуры к главе Госаудитслужбы, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

В письме прокурор обратился в Госаудитслужбу для проведения проверки указанного тендера в рамках уголовного производства против "Премиум компани".

По данным прокуратуры, в рамках уголовного производства были установлены факты подделки служебными лицами ООО "Премиум компани" финансово-хозяйственной документации и налоговой отчетности с целью достижения победы в тендере Минобороны по закупке услуг по организации питания военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года "Премиум компани" предоставила недостоверные сведения и документы для участия в тендере Минобороны, в частности, о наличии у компании опыта выполнения аналогичного договора.

Недостоверность данных была подтверждена материалами налоговых органов. В связи с чем прокурор обратился в Госаудитслужбы для проведения мониторинга процедуры закупки Минобороны указанных услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны в 2020 году признало победителем тендера на закупку продовольствия для военных на сумму в 1 млрд грн компанию "Премиум Компани", которая впервые принимала участие в публичных закупках и не отчитывалась о своей финансово-хозяйственной деятельности.

Договоры на поставку продуктов с "Премиум Компани" были подписаны в феврале.

Согласно них, фирма должна отправить украинским армейцам около 17 миллионов комплектов еды. В течение года поставщик должен был обеспечить продовольствием свыше сотни военных частей в половине областей Украины.

По информации СМИ, ООО "Премиум Компани" может быть связана с Татьяной Глиняной, которая ранее возглавляла ООО "Визит", поставляющую некачественные продукты питания для украинских военных в 2015-2016 годах.

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