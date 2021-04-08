"Преміум компані" підозрюють у фальсифікації документів для участі в тендері Міноборони

ТОВ "Преміум компані", що виграла минулого року тендер Міністерства оборони на постачання продукції харчування для ЗСУ, надала недостовірні дані та сфальсифікувала документи для участі в тендері з метою зірвати постачання харчування для ЗСУ.

Про це йдеться в листі прокурора Київської прокуратури до голови Держаудитслужби, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

У листі прокурор звернувся до Держаудитслужби для проведення перевірки зазначеного тендеру в рамках кримінального провадження проти "Преміум компані".

За даними прокуратури, в рамках кримінального провадження були встановлені факти підробки службовими особами ТОВ "Преміум компані" фінансово-господарської документації та податкової звітності з метою здобуття перемоги у тендері Міноборони щодо закупівлі послуг з організації харчування військовослужбовців Збройних сил України.

Слідством встановлено, що в листопаді 2020 року "Преміум компані" надала недостовірні відомості та документи для участі в тендері Міноборони, зокрема, щодо наявності у компанії досвіду виконання аналогічного договору.

Недостовірність даних була підтверджена матеріалами податкових органів. У зв’язку з чим прокурор звернувся до Держаудитслужби для проведення моніторингу процедури закупівлі Міноборони зазначених послуг.