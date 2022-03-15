Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на поезде
Делегация Европейского совета в лице премьер-министров Польши, Чехии и Словении едет в Киев на поезде. Они везут "конкретный пакет поддержки" для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии польского премьера.
Сообщается, что около часа назад поезд с Матеушем Моравецким (премьер Польши), Петром Фиалой (премьер Чехии), Янезом Яншей (премьер Словении) и Ярославом Качиньским (вице-премьер по вопросам безопасности Польши) пересек польско-украинскую границу.
Также сообщается, что делегация едет на встречу с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Визит готовился много дней, но держался в секрете. Окончательное решение было принято на Версальском саммите.
Напомним, ранее стало известно, что вошло в четвертый пакет санкций Европейского союза против России.
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