Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на поезде

Делегация Европейского совета в лице премьер-министров Польши, Чехии и Словении едет в Киев на поезде. Они везут "конкретный пакет поддержки" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии польского премьера.

Сообщается, что около часа назад поезд с Матеушем Моравецким (премьер Польши), Петром Фиалой (премьер Чехии), Янезом Яншей (премьер Словении) и Ярославом Качиньским (вице-премьер по вопросам безопасности Польши) пересек польско-украинскую границу.

Также сообщается, что делегация едет на встречу с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Визит готовился много дней, но держался в секрете. Окончательное решение было принято на Версальском саммите.