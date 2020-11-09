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Прем'єр Угорщини пригрозив ветувати бюджет ЄС

Будапешт, Понеділок 09 листопада 2020 11:00
Прем'єр Угорщини пригрозив ветувати бюджет ЄС
Фото: Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав листа керівництву Євросоюзу. Він пригрозив ветувати бюджет ЄС через планований механізм верховенства права.

Про це повідомляє Еuractiv.

За його словами, механізм верховенства права не відповідає липневій домовленості про бюджет ЄС. Якщо бюджет ЄС буде пов'язаний з механізмом верховенства права, то він проголосує проти нього, сказав Орбан.

"Навіть якщо Угорщина відчуває себе зобов'язаною співпрацювати, у світлі розвитку подій вона не може забезпечити одностайність, яка необхідна для пакета, схваленого в липні", - заявляє Орбан.

Нагадаємо, посли Європейського союзу підтримали ідею механізму санкцій проти країн ЄС за порушення стандартів верховенства права. Ініціативу висунула Німеччина, яка зараз головує в ЄС.

Варшава і Будапешт погрожували заблокувати ухвалення бюджету ЄС і антикризового фонду, якщо механізм буде схвалений. Проти обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка в кінцевому підсумку може призвести до країн позбавлення права голосу в ЄС.

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