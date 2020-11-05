Премьер Швеции ушел на карантин

Фото: Стефан Левен (facebook.com/stefanlofven)

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ушел на карантин. Человек из его окружения контактировал с больным коронавирусом.

Об этом Левен написал на своей странице в Facebook.

По его словам, у него на данный момент симптомов заболевания нет. На самоизоляции он находится вместе с супругой.

"У нас все хорошо, симптомов нет. Согласно рекомендациям медицинского учреждения, мы проведем тесты на COVID-19 при первой возможности", - сообщил Левен.

При этом он отметил, что пока не получит результаты теста на коронавирус он будет работать дистанционно.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас ушел на карантин после того, как у одного из членов делегации подтвердили коронавирус.

Это уже второй раз Маас уходит на самоизоляцию. 23 сентября стало известно, что глава МИД Германии ушел на самоизоляцию после того, как у одного из его охранников подтвердили заражение коронавирусом.

Кроме того, у премьер-министра Грузии Георгия Гахария подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он работает удаленно.