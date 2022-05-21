Премьер Португалии об Ирпене: уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта в субботу, 21 мая, посетил разрушенный город Ирпень в Киевской области. Политик заявил, что не забудет свою поездку из-за увиденного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера в Twitter.
Глава правительства Португалии прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, своевольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил Кошта.
Он также добавил, что Португалия поддерживает Украину и осуждает варварское вторжение России, а его визит проходит в знак солидарности.
Напомним, разрушенную оккупантами Ирпень посетил ряд европейских политиков. Так, недавно в городе побывал глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра.
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