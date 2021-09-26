Премьер Японии допускает скорую отмену режима ЧС из-за коронавируса

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/324078/ Япония в ближайшее время может отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса. На сегодня он действует в 19 префектурах страны, включая наиболее населенные Токио и Осаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга, решение о том, следует ли продлевать действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который истекает в конце сентября, будет принято через несколько дней.

По его словам, правительство вело борьбу против распространения "Дельта"-штамма посредством обеспечения медицинского потенциала, проведения вакцинации и профилактики инфекций. Он отметил улучшение ситуации с COVID, указав на снижение числа новых случаев инфицирования.