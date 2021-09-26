Премьер Японии допускает скорую отмену режима ЧС из-за коронавируса
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/324078/Япония в ближайшее время может отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса. На сегодня он действует в 19 префектурах страны, включая наиболее населенные Токио и Осаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Как заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга, решение о том, следует ли продлевать действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который истекает в конце сентября, будет принято через несколько дней.
По его словам, правительство вело борьбу против распространения "Дельта"-штамма посредством обеспечения медицинского потенциала, проведения вакцинации и профилактики инфекций. Он отметил улучшение ситуации с COVID, указав на снижение числа новых случаев инфицирования.
Напомним, ранее японский премьер на виртуальном саммите по пандемии, организованном президентом США Джо Байденом, пообещал, что Токио пожертвует дополнительно 30 млн доз вакцины другим странам.