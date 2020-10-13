ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Премьер Польши ушел на самоизоляцию

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий переходит на удаленный режим работы. Он ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер сообщил, что правительство работает нормально.

"В связи с контактом с человеком, заразившимся COVID-19, в соответствии со всеми процедурами я отправляюсь в карантин", - написал он.

Самые читаемые новости

С начала пандемии в Польше подтвердили 135 тысяч случаев коронавируса, 3,1 тысяч заразившихся умерли, более 82 тысяч выздоровели.

Напомним, Польша вводит "часы пенсионеров" из-за сложной ситуации с COVID-19.

Кроме того, в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны. С 10 октября вся территория Польши была внесена в "желтую зону".

Кроме того, недавно в Польше зафиксирован очередной антирекорд по случаям коронавируса. Количество новых случаев COVID-19 продолжает стремительно расти четвертый день подряд.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПольшаКоронавирус