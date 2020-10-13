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Премьер Польши ушел на самоизоляцию

Варшава, Вторник 13 октября 2020 13:44
Премьер Польши ушел на самоизоляцию
Фото: Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий переходит на удаленный режим работы. Он ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер сообщил, что правительство работает нормально.

"В связи с контактом с человеком, заразившимся COVID-19, в соответствии со всеми процедурами я отправляюсь в карантин", - написал он.

С начала пандемии в Польше подтвердили 135 тысяч случаев коронавируса, 3,1 тысяч заразившихся умерли, более 82 тысяч выздоровели.

Напомним, Польша вводит "часы пенсионеров" из-за сложной ситуации с COVID-19.

Кроме того, в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны. С 10 октября вся территория Польши была внесена в "желтую зону".

Кроме того, недавно в Польше зафиксирован очередной антирекорд по случаям коронавируса. Количество новых случаев COVID-19 продолжает стремительно расти четвертый день подряд.

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