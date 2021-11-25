Премьер Польши: "Северный поток-2" усилит зависимость ЕС от России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запуск "Северного потока-2" усилит зависимость Европейского союза от РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

По мнению польского политика, что Россия использует газ как политический козырь, а также с помощью этого трубопровода оказывает давление на Евросоюз, включая Варшаву.

"Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми", - сказал Моравецкий.