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Прем'єр Польщі: "Північний потік-2" посилить залежність ЄС від Росії

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Загребти, Четвер 25 листопада 2021 04:59
Прем'єр Польщі: "Північний потік-2" посилить залежність ЄС від Росії Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що запуск "Північного потоку-2" посилить залежність Європейського Союзу від РФ. Відповідну заяву він зробив в ході зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем в Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

На думку польського політика, що Росія використовує газ як політичний козир, а також за допомогою цього трубопроводу чинить тиск на Євросоюз, включаючи Варшаву.

"Частина ЄС вже сильно залежить від російських енергоносіїв, і, якщо трубопровід почне працювати, можна зробити висновок, що ми станемо ще більш залежними", - сказав Моравецький.

Раніше Польський прем'єр закликав Німеччину відмовитися від сертифікації запуску російського газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що це потрібно зробити заради миру.

Нагадаємо, сьогодні Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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