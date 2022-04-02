UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Польши раскритиковал ЕС за нежелание ужесточать санкции против России

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европейский союз за непоследовательную позицию по санкциям против России. После заявлений об ужесточении следует откат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера в Twitter.

"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировкой российских самолетов. А тем временем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем перегибать палку", - написал он.

Как заявил Моравецкий, "Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей"

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша уже в апреле-мае 2022 года полностью откажется от российского угля, а до конца года прекратится импорт нефти.

Премьер подчеркнул, что Россия использует энергетический шантаж. "Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам", - добавил он.

Моравецкий заявил, что когда Польша реализовывала свой план отказа от газа и нефти, Германия становилась все более зависимой от России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация