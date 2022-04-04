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Премьер Польши назвал Германию "основным тормозом санкций" против РФ

Фото: Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является основным тормозом санкций против России. Кроме того, он раскритиковал позицию Венгрии, в частности ее премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvn24.pl.

"Главными тормозами являются самые большие и богатые страны Евросоюза. Венгрия не стала вводить санкции... Ситуация в Европе очень простая, это видно по стенограммам заседаний Совета Европы. Германия является основным тормозом санкций", - отметил польский премьер.

Моравецкий добавил, что будет и дальше призывать Орбана поддержать санкции против России, а Европу - отказаться от российского газа и нефти.

Кроме того, глава правительства Польши отметил, что дальнейшие санкции могут касаться технологий и экономики.

"Сегодня рубль вернулся к довоенному уровню. Что это значит? Это означает, что российская экономика защитилась от введенных санкций. Должны быть введены жесткие санкции", - подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в Польше призвали Европейский союз провести саммит и пересмотреть отношение к РФ из-за зверств российских оккупантов в Буче.

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