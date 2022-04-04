Премьер Польши назвал Германию "основным тормозом санкций" против РФ

"Главными тормозами являются самые большие и богатые страны Евросоюза. Венгрия не стала вводить санкции... Ситуация в Европе очень простая, это видно по стенограммам заседаний Совета Европы. Германия является основным тормозом санкций", - отметил польский премьер.

Моравецкий добавил, что будет и дальше призывать Орбана поддержать санкции против России, а Европу - отказаться от российского газа и нефти.

Кроме того, глава правительства Польши отметил, что дальнейшие санкции могут касаться технологий и экономики.

"Сегодня рубль вернулся к довоенному уровню. Что это значит? Это означает, что российская экономика защитилась от введенных санкций. Должны быть введены жесткие санкции", - подчеркнул Моравецкий.