Премьер Нидерландов может стать целью атаки или похищения, - Telegraph

Правоохранительные органы Нидерландов усилили меры безопасности вокруг и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Были сигналы, что политик может стать целью атаки или похищения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegraph .

По данным издания, это может произойти со стороны организованной преступности.

"Мы знаем, что к этому относятся очень серьезно, и есть действительно большие опасения по этому поводу", - соообщили источники издания.

В прокуратуре страны не комментируют эту информацию.