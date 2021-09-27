Премьер Нидерландов может стать целью атаки или похищения, - Telegraph

Правоохранительные органы Нидерландов усилили меры безопасности вокруг и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Были сигналы, что политик может стать целью атаки или похищения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegraph.
По данным издания, это может произойти со стороны организованной преступности.
"Мы знаем, что к этому относятся очень серьезно, и есть действительно большие опасения по этому поводу", - соообщили источники издания.
В прокуратуре страны не комментируют эту информацию.