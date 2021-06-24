Премьер Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС, куда предложили пригласить Путина

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, на который канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить президента РФ Владимира Путина . Решение главы нидерландского правительства связано с причастностью России к катастрофе MH17 на Донбассе.

"Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера (Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным как (представитель - ред.) Евросоюза", - сказал Рютте по прибытии на заседание Евросовета.

Как пояснил журналист нидерландского издания Trouw Кристоф Шмидт, такое решение Рютте связано с причастностью России к катастрофе MH17 на Донбассе.