Прем'єр Молдови не виключає, що уряд країни піде відставку

Фото: Іон Кіку (flickr.com faonews)

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку не виключив, що уряд країни може піти у відставку. Він планує завтра обговорити це питання з чинним та обраним президентами Молдови.

Про це повідомляє молдовське агентство Newsmaker.

Після сьогоднішнього засідання уряду Кіку висловив припущення, що молдовський Кабмін востаннє збирався у такому складі, оскільки завтра парламент країни розгляне питання оголошення вотуму недовіри.

"Я говорю так, маючи на увазі й завтрашній розгляд вотуму недовіри, і наше узгоджене бажання розпустити парламент. Нинішній парламент не представляє народ, є дуже багато причин соромитися здебільшого тих, хто зараз в парламенті. Необхідно зробити все можливе, щоб розпустити нинішній парламент, щоб він став історією", - наголосив він.

Завтра Кіку планує зустрітися з Ігорем Додоном та Майєю Санду, а також зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаною, щоб обговорити можливу відставку уряду.

Нагадаємо, оголошення вотуму недовіри уряду Молдови ініціювала обраний президент країни Санду. Партія "Дія та солідарність" мала внести таку пропозицію в парламент. Розпуск уряду повинен забезпечити проведення позачергових парламентських виборів.

Водночас проти розпуску парламенту Молдови шляхом оголошення вотуму недовіри виступив чинний президент Додон. Він запропонував Санду обговорити можливість проведення позачергових парламентських виборів.