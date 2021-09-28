Премьер-министр Израиля в ООН призвал остановить ядерную программу Ирана

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился к мировому сообществу с призывом остановить Иран в его попытках получить ядерное оружие. Об этом он заявил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Программа Ирана по созданию ядерного оружия находится в критической точке. Все красные линии перейдены, инспекции игнорируются, все ожидания оказались ложными", - сказал глава правительства Израиля.

По его словам, за последние годы Иран "сделал большой скачок вперед" в области ядерных исследований и разработок, создании производственных мощностей и обогащении урана.

Беннет подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Он призвал международное сообщество к действиям.

"Если мы приложим усилия, если мы серьезно настроены остановить это, если мы используем всю нашу изобретательность, то сможем победить. И именно это мы собираемся сделать", - добавил он.